Пригожин: «Отрасль терпит бедствие»

Известные люди продолжают высказываться по поводу нововведений властей, связанных с эпидемией коронавируса. Театральные и концертные залы в целях безопасности для здоровья граждан разрешено наполнять только на двадцать пять процентов. Представители культуры возмущаются против такого подхода и утверждают, что это равносильно закрытию публичных мест. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что многие себе не очень правильно представляют, как устроен шоу-бизнес. Ведь это не просто артисты на сцене.

Большая часть сотрудников — это не звезды, а обычные люди, которым нужно кормить свои семьи, платить налоги, кредиты, а из-за пандемии они лишены возможности зарабатывать. Фактически без средств к существованию остались простые музыканты, технические сотрудники, которые занимаются обустройством сцены, владельцы оборудования.

«Вся отрасль, включая концертные залы, театральные площадки, терпит достаточно бедственное положение», — заявил Иосиф Пригожин в беседе с 360tv.ru.

Накануне о том, что он и его сотрудники попали в тяжелое финансовое положение рассказал известный исполнитель Лев Лещенко . Он признался, что был вынужден обратиться за помощью к друзьям. Лев Валерьянович обратил внимание на то, что артистам в отсутствии заработков приходится платить налоги.