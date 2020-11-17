Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Отрасль терпит бедствие»: Иосиф Пригожин встал на защиту простых сотрудников сцены 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Пригожин: «Отрасль терпит бедствие»
Фото: globallookpress.com
Известные люди продолжают высказываться по поводу нововведений властей, связанных с эпидемией коронавируса. Театральные и концертные залы в целях безопасности для здоровья граждан разрешено наполнять только на двадцать пять процентов. Представители культуры возмущаются против такого подхода и утверждают, что это равносильно закрытию публичных мест. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что многие себе не очень правильно представляют, как устроен шоу-бизнес. Ведь это не просто артисты на сцене.
Большая часть сотрудников — это не звезды, а обычные люди, которым нужно кормить свои семьи, платить налоги, кредиты, а из-за пандемии они лишены возможности зарабатывать. Фактически без средств к существованию остались простые музыканты, технические сотрудники, которые занимаются обустройством сцены, владельцы оборудования.

«Вся отрасль, включая концертные залы, театральные площадки, терпит достаточно бедственное положение», — заявил Иосиф Пригожин в беседе с 360tv.ru.

Накануне о том, что он и его сотрудники попали в тяжелое финансовое положение рассказал известный исполнитель Лев Лещенко. Он признался, что был вынужден обратиться за помощью к друзьям. Лев Валерьянович обратил внимание на то, что артистам в отсутствии заработков приходится платить налоги.

«Представьте себе, как можно прожить семь месяцев, вообще не получая ни копейки денег. Хорошо, помогают бабушки, дедушки, мамы, папы содержат», — в разговоре с радиостанцией

Видео дня. 9 вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз
Teleprogramma.pro: последние новости
«Остается начать строить дома и дачи»: Владимир Винокур возмущен новыми ограничениями «Остается начать строить дома и дачи»: Владимир Винокур возмущен новыми ограничениями «Я не знаю, чья она дочь»: Дана Борисова призналась, что изменяла мужу с женатым мужчиной «Я не знаю, чья она дочь»: Дана Борисова призналась, что изменяла мужу с женатым мужчиной «Сильных конкурентов уничтожают молча»: Шаляпин считает конфликт Пугачевой и Бузовой фейком «Сильных конкурентов уничтожают молча»: Шаляпин считает конфликт Пугачевой и Бузовой фейком
Женский форум
Звёзды , Лев Лещенко , Иосиф Пригожин , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Газманов показал честное фото 51-летней жены
02:52
Газманов показал честное фото 51-летней жены
Звёзды Красота
От чего на самом деле помогают обертывания
06:09
От чего на самом деле помогают обертывания
Красота
9 причин не выбрасывать старые подушки
02:56
9 причин не выбрасывать старые подушки
Дом и сад
Наргиз станет бабушкой во второй раз
03:23
Наргиз станет бабушкой во второй раз
Звёзды
Почему дочь Гурченко не желала общаться с матерью
03:45
Почему дочь Гурченко не желала общаться с матерью
Звёзды
Звезды, изменившиеся до неузнаваемости
10:54
Звезды, изменившиеся до неузнаваемости
Звёзды Красота
Что съесть перед сном, чтобы не поправиться
06:09
Что съесть перед сном, чтобы не поправиться
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение