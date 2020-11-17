На слуху: раскрыты гонорары звезд за корпоративы

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из сериала "Доктор Селиванова"

Ольга Будина какое-то время была очень популярна. Девушка снималась в сериале «Простые истины» и сыграла главную роль в фильме «Граница. Таежный роман».

Затем актриса пропала с экранов, но недавно о ней снова заговорили в связи с тем, что на передачу "Секрет на миллион" пришел ее брошенный сын.

@buzova86

Ольга Бузова похвасталась худой фигурой на новом фото, а фанаты задразнили ее за грудь.

34-летняя певица и инстадива Ольга Бузова выкладывает подробные фотоотчеты из своей жизни буквально каждый день. На этот раз телеведущая опубликовала фото в Instagram, на котором предстала в красной кожаной мини-юбке и обтягивающей футболке.

Бывший организатор концертов и гастрольных туров певицы Светланы Лободы — Стас Пшеницын заявил, что артистка недолюбливает коллегу по цеху Ани Лорак. По его мнению, исполнительницы открыто враждуют. Об этом мужчина рассказал в интервью программе «Украинские сенсации» на YouTube-канале «Грошi».

@shnurovs

Стало известно, какую сумму звезды запрашивают на выступление на новогодних корпоративах. По данным издания "Ридус", суммы оказались скромнее, чем в прошлые годы.

Российский музыкант Леонид Агутин сообщил, что стал финалистом 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition сразу в двух номинациях с песней Just a Rainy Day. Радостным событием артист поделился в своем Instagram-аккаунте.