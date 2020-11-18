Оценено наследство Виктюка

Театральный режиссер Роман Виктюк владел квартирой в доме на Тверской улице в Москве, которая раньше принадлежала сыну, а затем внуку советского вождя Иосифа Сталина. Об этом «Комсомольской правде» рассказала его подруга, народная артистка Валентина Талызина

По оценке издания, режиссер зарабатывал в театре около шести миллионов рублей в год.

«Все деньги он тратил на пиджаки, была у него такая страсть. Ничего не откладывал, не копил», — призналась Талызина.

Постановщик жил один, детей у него не было. По всей вероятности, новыми владельцами элитной недвижимости станут его близкие родственники из Львова — две сестры и племянница.

Просторная квартира в элитном доме с видом на Кремль и Госдуму досталось Виктюку в 90-х от тогдашнего мэра столицы Юрия Лужкова . В настоящее время стоимость апартаментов оценивается в 50 миллионов рублей.

«Если завещание не составлено, все имущество отходит наследникам первой очереди: родителям, детям, мужьям/женам. В случае, если таковых родственников нет, в права вступают наследники второй очереди: дедушки/бабушки, братья/сестры и их дети», — уточнил адвокат Сергей Жорин, добавив, что имущество между ними делится в равных долях.

84-летний Виктюк скончался 17 ноября. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Прощание с Виктюком пройдет 20 ноября в Москве. Позднее его похоронят во Львове рядом с родителями.

В конце октября режиссер попал в реанимацию Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных в Москве с коронавирусом. Незадолго до смерти он шел на поправку и готовился к выписке из больницы