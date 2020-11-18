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«Он открытый и искренний»: Ковальчук рассказала, что ее привлекает в Харламове 

Мира Маркина 4 часа назад
Екатерина Ковальчук, партнерша Гарика Харламова по сериалу "Гусар", рассказала, что ее привлекает в юмористе.
Кадр из сериала "Гусар"
Актриса призналась, что она не испытывала дискомфорта во время работы с резидентом Comedy Club. Напротив, по словам артистки, они с Харламовым сразу же подружились. К тому же юморист все время шутил, за счет чего заряжал позитивом всю съемочную площадку:

«Мы, кстати, не были знакомы до съемок «Гусара». Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни».

Многие поклонники Харламова называют Ковальчук "точной копией Кристины Асмус", бывшей жены комика. По слухам, не так давно Екатерина и Гарик вместе отдыхали в Сочи, однако никто из звезд эту информацию не подтверждает.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что агент Ковальчук высказалась о ее романе с Харламовым.
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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