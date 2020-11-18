Екатерина Ковальчук, партнерша Гарика Харламова по сериалу "Гусар", рассказала, что ее привлекает в юмористе.

Кадр из сериала "Гусар"

Актриса призналась, что она не испытывала дискомфорта во время работы с резидентом Comedy Club. Напротив, по словам артистки, они с Харламовым сразу же подружились. К тому же юморист все время шутил, за счет чего заряжал позитивом всю съемочную площадку:

«Мы, кстати, не были знакомы до съемок «Гусара». Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни».