Екатерина Ковальчук, партнерша Гарика Харламова по сериалу "Гусар", рассказала, что ее привлекает в юмористе.
Кадр из сериала "Гусар"
Актриса призналась, что она не испытывала дискомфорта во время работы с резидентом Comedy Club. Напротив, по словам артистки, они с Харламовым сразу же подружились. К тому же юморист все время шутил, за счет чего заряжал позитивом всю съемочную площадку:
«Мы, кстати, не были знакомы до съемок «Гусара». Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни».
Многие поклонники Харламова называют Ковальчук "точной копией Кристины Асмус", бывшей жены комика. По слухам, не так давно Екатерина и Гарик вместе отдыхали в Сочи, однако никто из звезд эту информацию не подтверждает.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что агент Ковальчук высказалась о ее романе с Харламовым.