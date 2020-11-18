Джигарханяна похоронили 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью Еленой, которая погибла более 30 лет назад юной девушкой. Проститься с народным артистом СССР пришли тысячи людей - поклонники Джигарханяна, друзья, родные, коллеги и ученики.

Однако Цымбалюк-Романовская решила пропустить похороны, заявив, что на мероприятии будет много ее врагов.

Уже после похорон женщина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлен Армен Борисович. На кадрах он спускается вниз по лестнице, а затем уезжает на автомобиле. Подписчики Виталины поняли, что таким образом она оплакивает утрату, и не оставили ее без поддержки: