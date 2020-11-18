Экс-супруга Армена Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала прощальное видео, пока шли похороны артиста.
Джигарханяна похоронили 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью Еленой, которая погибла более 30 лет назад юной девушкой. Проститься с народным артистом СССР пришли тысячи людей - поклонники Джигарханяна, друзья, родные, коллеги и ученики.
Однако Цымбалюк-Романовская решила пропустить похороны, заявив, что на мероприятии будет много ее врагов.
Уже после похорон женщина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлен Армен Борисович. На кадрах он спускается вниз по лестнице, а затем уезжает на автомобиле. Подписчики Виталины поняли, что таким образом она оплакивает утрату, и не оставили ее без поддержки:
«Виталина, я через экран телефона ощущаю вашу боль. В каждом посте вы «кричите»,
«Примите от всего сердца мои соболезнования!Я чужой человек Но мне искренне хочется вас обнять»,
«Виталина, не переживайте. Адекватные люди все на вашей стороне. Все нормальные люди знают, что если бы Армен Борисович жил с Вами, он жил бы ещё долго!».