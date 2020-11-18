Якубович назвал человека, который мог спасти Листьева

«Можно листать кипы сообщений по этому поводу. Количество людей, ушедших в те годы… Как это вообще случилось со страной? Но это случилось. Мир перевернулся с ног на голову. То, что было нельзя — стало можно. И даже очень можно. Мне не было страшно жить в ту пору. Не приходило в голову, что со мной может произойти подобное», — сказал Якубович.