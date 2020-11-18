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«Ленька звал поехать с нами»: Якубович сообщил имя человека, который мог спасти от смерти Листьева 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Якубович назвал человека, который мог спасти Листьева
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущий Леонид Якубович в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвал имя человека, который мог спасти, сам того не зная, от смерти одного из самых популярных людей новой России середины девяностых годов прошлого века — Влада Листьева.

«Мы были в Австрии, катались на лыжах, когда произошло убийство. Сразу же прилетели в Москву. Перед отъездом мы о чем-то говорили с Владом. Даже Ленька Ярмольник звал его поехать с нами, но Влад тогда затевал какую-то историю. У него было много работы и он не поехал».

Леонид Якубович Как сказал Якубович, середина девяностых годов прошлого века — сумасшедшее время в России, когда шел передел собственности.

«Можно листать кипы сообщений по этому поводу. Количество людей, ушедших в те годы… Как это вообще случилось со страной? Но это случилось. Мир перевернулся с ног на голову. То, что было нельзя — стало можно. И даже очень можно. Мне не было страшно жить в ту пору. Не приходило в голову, что со мной может произойти подобное», — сказал Якубович.

Влад Листьев был застрелен в подъезде своего дома в Москве 1 марта 1995 года. Официально одно из самых громких и подлых убийств нескольких последних десятилетий так и не раскрыто.
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