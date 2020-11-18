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Почему Валентина Талызина обиделась на Романа Виктюка 

Экспресс газета 5 часов назад
Почему Талызина обиделась на Виктюка
Фото: КП
Актриса Валентина Талызина и режиссер Роман Виктюк были близкими друзьями. Более того, артистка даже признавалась, что в свое время была влюблена в театрального деятеля. Поэтому новость о смерти Романа Виктюка стала для артистки ударом.
Разговаривая с журналистами, она не могла сдержать слезы. По словам Талызиной, она знала о госпитализации Виктюка, но надеялась, что он выкарабкается.
В последний раз Валентина Талызина и Роман Виктюк виделись около года назад. Артистка пришла на премьеру в его театр «Мелкий бес». А ведь было время, когда актриса и режиссер вовсе не общались. Это случилось после того, как Роман Виктюк закрыл спектакль «Бабочка… Бабочка», и Валентина Талызина обиделась на него.

«Знаете, его ведь ничего не интересовало больше, только театр, небо и человек. Он гений, до такого уровня другим дорасти невозможно. Для меня он всегда был гуру, другом, любимым человеком. И конечно, учителем. Именно он меня отшлифовал как актрису»,

— призналась в интервью «Комсомольской правде» Валентина Талызина. Напомним, что Роман Виктюк умер накануне, 17 ноября. По всей вероятности, театрального режиссера похоронят во Львове. Та же Валентина Талызина предположила, что даже панихида по режиссеру в Москве может не состояться.
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Звёзды , Валентина Талызина , Роман Виктюк , Комсомольская правда
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