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Певица МакSим готова вернуться на большую сцену 

WomanHit.ru 1 час назад
Певица МакSим готова вернуться на большую сцену
Фото: @maksimartist
Около года поклонники практически ничего не слышали о творческих планах своей любимицы, у которой, к слову, на это были серьезные причины: певица рассказала, что была занята своим здоровьем, так как в прошлом году попала в аварию. При этом некоторые зрители не поверили девушке, попытавшись уличить ее в пристрастии к спиртному.
Сама артистка все-таки нашла в себе силы признаться в алкогольной зависимости, и рассказала, что эта проблема началась несколько лет назад — причиной, по словам звезды, стал выматывающий график и общая усталость. МакSим сообщила, что близкий человек не оставил проблему без внимания и взялся помогать любимой, отправив на лечение в клинику. Как говорит сама певица, это помогло ей «найти» себя.
Сегодня певица снова в форме, в том числе и в творческой, она полна сил и, как сама говорит, готова вернуться на большую сцену.
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