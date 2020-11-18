В девичью группу певица попала сразу же после финала шоу "Фабрика звезд". Девушка задержалась в коллективе на восемь лет, но после этого впала в глубокую депрессию.

Казанова начала задаваться вопросами о своем предназначении и поняла, что не видит смысла в том, что делает:

"Неужели я буду петь в этих юбчонках про девочек фабричных, и это будет мой предел? А Игорь Матвиенко говорил: «Да не парься!». Меня в какую-то глубину тянуло. Мне казалось, нужны глубоко страдательные песни. А Игорь Игоревич: «Ты пойми, это не нужно людям. Они и так страдают. Им и так боли в жизни достаточно». Я думала: «Неужели людям нужна только развлекуха? Песенка под водочку. Я не хочу быть песенкой под водочку!»",

— рассказала артистка в разговоре с Вячеславом Манучаровым.

Матвиенко пытался уговорить Казанову остаться в проекте, но она все-таки покинула коллектив. В течение двух лет певица пыталась найти себя:

"Единственное, что меня спасало от околосуицидального настроения — молитвы. Но я не думала: «Сейчас я вскрою себе вены» — нет. Я просто сидела, тихо плакала и молилась: «Господи, я не вижу смысла в своей жизни. Пожалуйста, либо покажи этот смысл, либо забери меня из этой жизни. Я не хочу жить!» Я сижу в роскошной квартире на 35 этаже, у меня есть все, если я не глуплю, то могу продолжать строить карьеру в одном из лучших продюсерских центров с одним из лучших продюсеров — но я не хочу. Это была депрессия и полная дезориентация, я пыталась понять, чего я хочу и кто я".

Сати удалось преодолеть кризис при помощи духовных практик и этнической музыки.