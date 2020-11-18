Якубович раскрыл имя того, кто мог спасти Листьева

Леонид Якубович назвал имя человека, который мог спасти Владислава Листьева от смерти.
"Мы были в Австрии, катались на лыжах, когда произошло убийство. Сразу же прилетели в Москву. Перед отъездом мы о чем-то говорили с Владом. Даже Ленька Ярмольник звал его поехать с нами, но Влад тогда затевал какую-то историю. У него было много работы и он не поехал",
— рассказал ведущий "Поле чудес" в студии программы "Судьба человека" на "России 1".
По словам Якубовича, середина 90-х стала сумасшедшим временем для России, когда шел передел собственности:
"Можно листать кипы сообщений по этому поводу. Количество людей, ушедших в те годы… Как это вообще случилось со страной? Но это случилось. Мир перевернулся с ног на голову. То, что было нельзя — стало можно. И даже очень можно. Мне не было страшно жить в ту пору. Не приходило в голову, что со мной может произойти подобное".
Влад Листьев был убит в подъезде собственного дома в Москве 1 марта 1995 года. Официально убийство популярного телеведущего до сих пор не раскрыто.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Якубович продал арбуз со своим автографом.