Симоньян рассказала о бурной молодости

Телеведущая решила затронуть холиварную тему — однополой любви. Недавно, она на своей страничке в инстаграм рассказала, что в США продаются детские книги, в которых рассказывается история любви двух принцев. Этот пост вызвал шквал негодования среди подписчиков. Телеведущую даже обвинили в том, что она потакает пропаганде нетрадиционных отношений.

Маргарита решила расставить точки над i.

«Я не являюсь примером идеального следования тому, что называется традиционными ценностями. Я обычный человек, со своими грешками и с довольно бурной юностью, некоторые истории из которой легли в основу рассказов из моей книжки, например», — призналась Симоньян.

Далее телеведущая поведала, что у нее достаточно друзей-геев, которые росли еще в СССР, где не было никакой пропаганды. И им жилось очень тяжело.

«Тем не менее, мода, и приносящая эту моду пропаганда вполне может продвигать (и продвигает) огромное количество мечущихся подростков ей следовать», написала Симоньян

Но травить геев не надо, считает Маргарита.

«Завтра не таким, как все, может оказаться ваш сын», считает журналистка. И призвала всех оставаться нормальными, гуманными и толерантными.

Неожиданное признание главного редактора RT сразу же вызвало бурный интерес подписчиков. Они предположили, что у Маргариты самой в юности мог быть опыт нетрадиционной любви.