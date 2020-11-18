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Седокова попросила прощения у Меладзе за поцелуй 

Мира Маркина 1 час назад
Седокова попросила прощения у Меладзе за поцелуй
Фото: РИА Новости
Анна Седокова извинилась перед Валерием Меладзе за поцелуй.
Певица прославилась на всю страну, когда попала в группу "ВИА Гра". Тогда Меладзе-младший предложил Седоковой сняться в одном из его клипов.
Как ранее вспоминал певец, он понимал, что это успешный продюсерский ход, однако сам сниматься с Седоковой не хотел:

«По-продюсерски правильно было показать ее в моем клипе и тем самым сразу о ней заявить. «Ага, — подумал бы проницательный зритель, — эта девушка снялась с Меладзе и тут же появилась в клипе „ВИА Гры“. Она моментально стала бы популярной, но меня самого одолевали сомнения. Казалось, что Аня слишком нераскручена и молода, вдобавок было несколько достаточно откровенных, фривольных кадров, когда мы с ней встретились, поцеловались и все такое. Губы во всяком случае соприкасались… Естественно, какой женщине приятно увидеть своего мужа в такой ситуации? Короче, пришлось поставить на клипе крест, хотя денег было затрачено много».

В своем YouTube-шоу ведущий Василий Конов спросил Анну, действительно ли она целовалась с Валерием, на что Седокова ответила:

«Там не было поцелуя, он ненастоящий. Но, наверное, я упала в обморок от счастья, поэтому забыла. Оказывается, обо мне надо было заявлять… А мне тогда показалось, что я уже была не настолько молода. Но у каждого своя правда. Валерий, я извиняюсь за то, что вела себя с вами настолько фривольно, что даже забыла наш поцелуй в губы. Надеюсь, вы меня простите. Но если помните, значит, все было хорошо»,

— иронично заявила Седокова.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Седокова раскрыла свои доходы за месяц.
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Звёзды , Валерий Меладзе , Анна Седокова
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