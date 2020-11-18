Седокова попросила прощения у Меладзе за поцелуй 

«По-продюсерски правильно было показать ее в моем клипе и тем самым сразу о ней заявить. «Ага, — подумал бы проницательный зритель, — эта девушка снялась с Меладзе и тут же появилась в клипе „ВИА Гры“. Она моментально стала бы популярной, но меня самого одолевали сомнения. Казалось, что Аня слишком нераскручена и молода, вдобавок было несколько достаточно откровенных, фривольных кадров, когда мы с ней встретились, поцеловались и все такое. Губы во всяком случае соприкасались… Естественно, какой женщине приятно увидеть своего мужа в такой ситуации? Короче, пришлось поставить на клипе крест, хотя денег было затрачено много».
«Там не было поцелуя, он ненастоящий. Но, наверное, я упала в обморок от счастья, поэтому забыла. Оказывается, обо мне надо было заявлять… А мне тогда показалось, что я уже была не настолько молода. Но у каждого своя правда. Валерий, я извиняюсь за то, что вела себя с вами настолько фривольно, что даже забыла наш поцелуй в губы. Надеюсь, вы меня простите. Но если помните, значит, все было хорошо»,