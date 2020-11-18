Стилист Киркорова вызвал споры в Сети из-за квартиры

Все новости на карте

В сети начали активно обсуждать зарплату стилиста певца Филиппа Киркорова Арсена Айрапетова после его заявления о покупке квартиры в Москве, на которую он заработал за два года. Соответствующая информация появилась в сторис его Instagram-аккаунта.

На своей странице Айрапетов отвечал на вопросы подписчиков, касающиеся стоимости его услуг.

«Полная услуга — разбор, сбор, добрать все, что нужно (съезжу сам заберу вещи, привезу их, сделаю примерку) — 150 тысяч рублей», — ответил стилист.

Так, опираясь на упомянутые цифры, журналисты российских СМИ принялись считать заработанные деньги и сопоставлять их со стоимостью недвижимости в столице.

Например, редакторы Telegram-канала «Только никому» подсчитали, что за указанный период звездный стилист мог заработать 3,6 миллиона рублей.

«В Москве за такие деньги квартиру не купишь. Или кто-то нам что-то недоговаривает», — заключили они в посте.

Позже Айрапетов уточнил, что 150 тысяч рублей он получает только за разбор гардероба Киркорова. Помимо этого, он занимается стилизацией его выходов, обучением персонала бутиков. Также стилист работает с блогером Давидом Манукяном и занимается разработкой авторского курса по стилю.