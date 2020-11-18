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Секс Беременность Свадьбы

Дочь Урганта рассказала, как родители относятся к ее бойфренду 

WMJ.ru 2 часа назад
Дочь Урганта рассказала, как он относится к ее парню
Фото: Instagram
Эрика Кикнадзе не является родной дочерью Ивана Урганта, но он воспитывает первого ребенка супруги с тех пор, как Эрике исполнилось 5 лет.
Живущая в США падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе уже два года встречается с молодым человеком по имени Муса. В интервью изданию Tatler 20-летняя дочь Натальи Кикнадзе от первого брака рассказала, что познакомилась с ним на закрытой вечеринке, которую проводил штатный фотограф рэпера Трэвиса Скотта. Уже на первом свидании Эрика почувствовала в юноше, который оказался всего на 2 года старше нее, родственную душу.

"Я сразу заметила, как внимательно он меня слушает. Вот что мне важно. Потом они с братьями помогали мне перевозить вещи из общежития в квартиру на Манхэттене. После месяца общения мы стали неразлейвода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия",

— рассказала Эрика в интервью.
Она отметила, что родители не имеют ничего против ее выбора. Да и в целом Наталья и Иван стараются не вмешиваться в ее личную жизнь.

"Мама и папа стараются мне не мешать и принимают такой, какая я есть. Мне кажется, всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же. Они — тоже люди, и их взгляды могут быть другими. Я же всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально",

— подчеркнула девушка.
Эрика Кикнадзе родилась в первом браке Натальи Кикнадзе. У не есть брат Нико, который старше нее на 3 года. Иван Ургант воспитывал девочку с тех пор, как той исполнилось 5 лет.
В браке с телеведущим Наталья Кикнадзе родила двух дочерей: Нину — в 2008 году и Валерию — в 2015-м. При этом супруга шоумена выглядит очень молодо, из-за чего ее часто путают со старшей дочерью. В 2018-м ходили слухи о пятой беременности Натальи, но они не подтвердились.
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Женский форум 2
Звёзды , Иван Ургант , Трэвис Скотт , Наталья Кикнадзе
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