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Рано родила, сын не желает знать: драма жизни обнародовавшей интимное видео Дзюбы женщины 

Экспресс газета 8 часов назад
Очередной выпуск шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" был посвящен скандалу, спровоцированному обнародованием в Сети пикантного видео футболиста Артема Дзюбы. По слухам, ролик предала огласке некая Наталья Веретенникова.
На шоу вскрылись подробности прошлого молодой женщины. Оказалось, будущий блогер с 16 лет стала жить с любимым человеком, от которого вскоре родила ребенка. Об этом рассказала появившаяся в студии свекровь Натальи. По ее словам, они с мужем стали заботиться о Веретенниковой и ее малыше, потому что вскоре сын отправился служить в армию.
Поначалу Наталья Веретенникова, как утверждает женщина, показала себя хорошей матерью. Но спустя несколько месяцев она объявила о желании воспитывать сына самостоятельно и вместе с малышом уехала в Хабаровск.
Спустя время выяснилось, что мальчик попал в больницу, причем там он находился два месяца без документов. Более того, якобы за это время мальчика никто не навещал. В итоге, его забрали бабушка и дедушка.
Журналисты взяли интервью у самого 11-летнего ребенка. Он рассказал, что в школе бурно обсуждают скандал вокруг его матери и Артема Дзюбы. Дошло до того, что ребенок выразил желание сменить фамилию, когда получит паспорт. Он заявил:

"Я ее давно не считаю мамой, потому что она меня бросила. Я ее вижу только в Instagram. Такая мама мне не нужна. У меня есть любящая семья, и это самое главное. А что происходит с Натальей Веретенниковой, я не хочу знать".

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Звёзды , Видео , Андрей Малахов , Наталья Веретенникова
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