Очередной выпуск шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" был посвящен скандалу, спровоцированному обнародованием в Сети пикантного видео футболиста Артема Дзюбы. По слухам, ролик предала огласке некая Наталья Веретенникова

На шоу вскрылись подробности прошлого молодой женщины. Оказалось, будущий блогер с 16 лет стала жить с любимым человеком, от которого вскоре родила ребенка. Об этом рассказала появившаяся в студии свекровь Натальи. По ее словам, они с мужем стали заботиться о Веретенниковой и ее малыше, потому что вскоре сын отправился служить в армию.

Поначалу Наталья Веретенникова, как утверждает женщина, показала себя хорошей матерью. Но спустя несколько месяцев она объявила о желании воспитывать сына самостоятельно и вместе с малышом уехала в Хабаровск.

Спустя время выяснилось, что мальчик попал в больницу, причем там он находился два месяца без документов. Более того, якобы за это время мальчика никто не навещал. В итоге, его забрали бабушка и дедушка.

Журналисты взяли интервью у самого 11-летнего ребенка. Он рассказал, что в школе бурно обсуждают скандал вокруг его матери и Артема Дзюбы. Дошло до того, что ребенок выразил желание сменить фамилию, когда получит паспорт. Он заявил: