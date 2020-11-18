Как сейчас выглядят дочери Лужкова

Второй мэр нашей столицы был трижды в браке. Первый союз оказался бездетным, во втором появилось на свет двое сыновей. Но сегодня мы хотим показать своим читателям, как выглядят и чем занимаются его взрослые дочери, рожденные в третьем браке.

Последней женой Юрия Лужкова стала Елена Батурина . Супруга входит в список одной из самых богатых женщин. В браке с Юрием Михайловичем они были 28 лет, до его последних дней. Напомним, Лужкова не стало в 2019 году, ему было 83 года. Елена Батурина подарила своему супругу двоих дочерей. Старшая родилась, когда Лужкову было 56 лет, а через два года в семье появилась младшая дочь.

Старшая дочь

В этом году Елене Лужковой исполнилось 28 лет. Обе сестры учились в столичном вузе, но доучиться им не удалось, так как они переехали жить в Англии. Образование Елена получала, уже проживая за границей.

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Младшая дочь

Ольга также как и ее старшая сестра проживает за границей. Многие отмечают, что они довольно скромные и простые в общении девушки, несмотря на то, кто их родители. У Ольги есть собственное фриланс-агентство, в котором занимается дизайном интерьеров.

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Несколько лет назад сестры Лужковы занялись развитием семейного бизнеса. Так сказать обе пошли о стезе их матери, которая является предпринимателем. В Лондоне у Лены и Оли ресторанный бизнес. Кроме этого они пробовали себя в качестве дизайнера декоративной косметики. Сейчас девушки владеют рестораном, который располагается рядом с отелем их мамы Елены Батуриной.

Они открыли веганский ресторан, он располагается в районе Seven Dials. Дизайн их «семейного детища» выдержан в современном стиле лофт, который придерживается таких рамок как минимум мебели. Сами хозяйки ресторана «Yeda» уже несколько лет веганы, поэтому и решили заняться этим проектом. Но стоит отметить, что этот «суперфуд» предназначен не только для веганов.

Для воплощения бизнес-идеи сестер Лужковых материальные средства выделила их мать. Которая также часто выступает помощником и критиком. Девушки проводят много времени в своем ресторане, они не только руководят, но и выполняют различную работу от официанта, до уборщицы. Нам удалось узнать, что сейчас в нестабильное время работа их ресторана «Yeda» приостановлена. Елена и Ольга возобновят работу, и открою двери ресторана только, когда все стабилизируется.