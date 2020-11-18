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Аптечный блогер снова ищет дом с бассейном 

Катерина Саломе 2 часа назад
Аптечный блогер снова ищет дом с бассейном
Фото: @didenko.katerina
Российский блогер Екатерина Диденко обратилась за помощью к фолловерам. В своем Instagram-аккаунте она поинтересовалась, нет ли среди ее подписчиков риелтора, который бы помог найти загородный дом с бассейном и сауной на Новый год.
Аптечный блогер призналась, что найти хороший дом на праздники очень сложно. Поэтому она надеется на помощь подписчиков. При этом жилище должно соответствовать нескольким критериям — быть вместительным, чтобы поселиться там большой компанией, а также иметь бассейн и сауну.
Напомним, в феврале этого года Екатерина похоронила мужа. Ее супруг Валентин погиб в одном из банных комплексов в Москве, где блогерша праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а Валентин умер позже в реанимации.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Казанова объяснила, почему не общается с Биланом.
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