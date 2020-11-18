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«Боря находится под присмотром врачей»: друг раскрыл правду о состоянии Корчевникова 

Экспресс газета и ещё 1 28 минут назад
Друг Корчевникова раскрыл правду о его состоянии
Фото: Экспресс газета
Борис Корчевников сильно переживает по поводу слухов о его здоровье. Вместе с тем однажды он признался в разговоре с Игорем Крутым: «Я почти ничего не слышу».
В последние несколько месяцев в СМИ все чаще обсуждаются именно проблемы со слухом журналиста, которому даже якобы приходится прибегать к помощи редакторов программы. По словам участников съемочного процесса, Корчевников читает вопросы, написанные для него коллегами на специальных планшетах.
Сам Борис не любит комментировать самочувствие. Вместо него всю правду о здоровье Корчевникова раскрыл близкий друг телеведущего. Мужчина уверяет: толки о болезнях Бориса сильно преувеличены.
Несколько лет назад Корчевникову действительно провели операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Врачи сделали все возможное, чтобы в итоге журналист вернулся к нормальной жизни. Что же касается слуха, то приятель не стал отрицать — Борис действительно испытывает некоторые проблемы, но вскоре его состояние обязательно должно наладиться.

«Во-первых, Боря находится под присмотром врачей и следует их советам. Во-вторых, он сам по натуре очень сильный человек. Слабину он дал лишь однажды. Тогда Боря в очередной раз проходил лечение, после которого сильно поправился. Остановить съемочный процесс он не мог, поэтому при первой возможности вернулся в кадр. Конечно, тогда ему было неприятно читать комментарии, что он "слишком разожрался". Люди же у нас жестокие. Они не понимают, что в жизни человека всякое может случиться. Вот тогда Боря, читая такие комментарии, сильно расстраивался. Но потом взял себя в руки, вернулся в форму. Посмотрите, какой он сейчас красавец!» — рассказал друг ведущего в интервью изданию «Sobesednik.ru».

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Звёзды , Борис Корчевников , ИД "Собеседник"
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