Друг Корчевникова раскрыл правду о его состоянии

Борис Корчевников сильно переживает по поводу слухов о его здоровье. Вместе с тем однажды он признался в разговоре с Игорем Крутым: «Я почти ничего не слышу».

В последние несколько месяцев в СМИ все чаще обсуждаются именно проблемы со слухом журналиста, которому даже якобы приходится прибегать к помощи редакторов программы. По словам участников съемочного процесса, Корчевников читает вопросы, написанные для него коллегами на специальных планшетах.

Сам Борис не любит комментировать самочувствие. Вместо него всю правду о здоровье Корчевникова раскрыл близкий друг телеведущего. Мужчина уверяет: толки о болезнях Бориса сильно преувеличены.

Несколько лет назад Корчевникову действительно провели операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. Врачи сделали все возможное, чтобы в итоге журналист вернулся к нормальной жизни. Что же касается слуха, то приятель не стал отрицать — Борис действительно испытывает некоторые проблемы, но вскоре его состояние обязательно должно наладиться.