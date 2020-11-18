В Instagram Лариса Викторовна призналась, что помогает ей сохранять тонкую талию особая система питания – интервальное голодание, когда пища принимается через большие промежутки времени. Свою систему питания Вербицкая назвала «древним секретом красоты и здоровья». Телеведущая рассказала о плюсах интервального голодания, сделав акцент на том, что у диеты есть противопоказания.