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«Древний секрет»: Лариса Вербицкая рассказала о своей системе питания

Teleprogramma.pro
46 минут назад
В конце ноября известной телеведущей Ларисе Вербицкой исполнится 61 год. Однако звезда вполне может дать фору молодым красоткам. Лариса Вербицкая стройна, ухожена, а ее лицо, кажется, не знает усталости и морщин.
В Instagram Лариса Викторовна призналась, что помогает ей сохранять тонкую талию особая система питания – интервальное голодание, когда пища принимается через большие промежутки времени. Свою систему питания Вербицкая назвала «древним секретом красоты и здоровья». Телеведущая рассказала о плюсах интервального голодания, сделав акцент на том, что у диеты есть противопоказания.
Между тем, известный врач-диетолог, гастроэнтеролог и разработчик методики похудения Нурия Дианова выступает категорически против таких подходов к питанию.
«Интервалы между приемами пищи с точки зрения долголетия и лечебного питания должны составлять минимум три часа, - сказала Нурия Дианова в беседе с Teleprogramma.pro. - Как гастроэнтеролог, я категорически против такой диеты, которая предусматривает длительное голодание. В первую очередь, происходит неадекватная работа желчи, и есть колоссальный риск камнеобразования. Эта диета неестественна. Садясь на любую диету, надо задать себе вопрос - смогу ли я так питаться всю жизнь? Если ответ – нет, эта диета нежизнеспособна. К ней прибегают на какое-то время, когда за короткий отрезок времени мы пытаемся закрыть какую-то проблему. Лучше вводить разгрузочные дни. Это комфортнее и эффективнее».
Звёзды,Лариса Вербицкая,
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