Обычно родители стараются не вмешиваться в личную жизнь дочери и принимают ее такой, какая она есть.

По словам звездной наследницы, родители поддерживают ее выбор. Она также подчеркнула, что обычно Иван и Наталья стараются не вмешиваться в личную жизнь дочери и принимают ее такой, какая она есть. Эрика уверена, что всем, у кого есть родители, важно понимать, что они не обязаны быть такими же. Ведь все мы люди, и наши взгляды могут отличаться.