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Дочь Урганта рассказала, как родители относятся к ее парню из США

Катерина Саломе
1 час назад
Эрика Кикнадзе приходится падчерицей Ивану Урганту. Телеведущий воспитывает дочь супруги от первого брака с тех пор, как девочке исполнилось пять лет. На данный момент 20-летняя девушка живет в США. В интервью изданию Tatler Эрика рассказала, как родители относятся к ее возлюбленному по имени Муса.
Эрика Кикнадзе приходится падчерицей Ивану Урганту. 20-летняя девушка живет в США и встречается с бойфрендом по имени Муса.
1/7 Эрика Кикнадзе приходится падчерицей Ивану Урганту. 20-летняя девушка живет в США и встречается с бойфрендом по имени Муса.
Фото: @e_ttg
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По словам Эрики, уже на первом свидании она почувствовала, что они родственные души.
2/7 По словам Эрики, уже на первом свидании она почувствовала, что они родственные души.
Фото: @e_ttg
Молодые люди познакомились на закрытой вечеринке, которую проводил штатный фотограф рэпера Трэвиса Скотта.
3/7 Молодые люди познакомились на закрытой вечеринке, которую проводил штатный фотограф рэпера Трэвиса Скотта.
Фото: @e_ttg
Обычно родители стараются не вмешиваться в личную жизнь дочери и принимают ее такой, какая она есть.
4/7 Обычно родители стараются не вмешиваться в личную жизнь дочери и принимают ее такой, какая она есть.
Фото: @e_ttg
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Девушка рассказала, что они никогда ни от чего ее не отговаривают.
5/7 Девушка рассказала, что они никогда ни от чего ее не отговаривают.
Фото: @e_ttg
Иван и Наталья поддержали дочь и в отношении молодого человека.
6/7 Иван и Наталья поддержали дочь и в отношении молодого человека.
Фото: @e_ttg
По мнению Эрики, всем важно понимать, что они не обязаны быть такими же, как родители.
7/7 По мнению Эрики, всем важно понимать, что они не обязаны быть такими же, как родители.
Фото: @e_ttg
Дочь Урганта призналась, что уже на первом свидании с Мусой почувствовала, что они родственные души. К слову, познакомились молодые люди на закрытой вечеринке, которую проводил штатный фотограф рэпера Трэвиса Скотта.
"Я сразу заметила, как внимательно он меня слушает. Вот что мне важно. Потом они с братьями помогали мне перевозить вещи из общежития в квартиру на Манхэттене. После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия",
— поделилась Эрика.
По словам звездной наследницы, родители поддерживают ее выбор. Она также подчеркнула, что обычно Иван и Наталья стараются не вмешиваться в личную жизнь дочери и принимают ее такой, какая она есть. Эрика уверена, что всем, у кого есть родители, важно понимать, что они не обязаны быть такими же. Ведь все мы люди, и наши взгляды могут отличаться.
"Я же всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально",
— резюмировала дочь Урганта.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Казанова объяснила, почему не общается с Биланом.
Звёзды,Фото,Трэвис Скотт,Иван Ургант,
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