"Я сразу заметила, как внимательно он меня слушает. Вот что мне важно. Потом они с братьями помогали мне перевозить вещи из общежития в квартиру на Манхэттене. После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия",
"Я же всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально",