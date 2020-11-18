Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Близкий друг Корчевникова раскрыл правду о его состоянии 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Друг Корчевникова раскрыл правду о его состоянии
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Борис Корчевников предпочитает не рассказывать о состоянии своего здоровья. Всю правду решил раскрыть его близкий друг. Слова мужчины приводит издание Sobesednik.ru.
Товарищ актера подтвердил тот факт, что несколько лет назад Борису удалили доброкачественную опухоль мозга. На данный момент единственное, что беспокоит Корчевникова — проблемы со слухом. Но в скором времени все должно стабилизироваться.

«Во-первых, Боря находится под присмотром врачей и следует их советам. Во-вторых, он сам по натуре очень сильный человек. Слабину он дал лишь однажды. Тогда Боря в очередной раз проходил лечение, после которого сильно поправился. Остановить съемочный процесс он не мог, поэтому при первой возможности вернулся в кадр. Конечно, тогда ему было неприятно читать комментарии, что он "слишком разожрался". Люди же у нас жестокие. Они не понимают, что в жизни человека всякое может случиться. Вот тогда Боря, читая такие комментарии, сильно расстраивался. Но потом взял себя в руки, вернулся в форму. Посмотрите, какой он сейчас красавец!»

— высказался друг телеведущего.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Якубович раскрыл имя того, кто мог спасти Листьева.
Видео дня. Газманов показал честное фото 51-летней жены
Женский форум
Звёзды , Борис Корчевников , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Как сделать губы пухлыми без инъекций
05:12
Как сделать губы пухлыми без инъекций
Красота
4 продукта, которые не стоит есть каждый день
06:08
4 продукта, которые не стоит есть каждый день
Еда Здоровье
Домашние растения, красиво цветущие круглый год
03:20
Домашние растения, красиво цветущие круглый год
Дом и сад
Звезды, чьи карьеры разрушили запрещенные препараты
11:45
Звезды, чьи карьеры разрушили запрещенные препараты
Звёзды Здоровье
Врач рассказала, зачем каждый день целоваться
10:58
Врач рассказала, зачем каждый день целоваться
Психология
Зачем каждой женщине нужно стоять на гвоздях
11:02
Зачем каждой женщине нужно стоять на гвоздях
Здоровье
Газманов показал честное фото 51-летней жены
02:52
Газманов показал честное фото 51-летней жены
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение