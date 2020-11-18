Друг Корчевникова раскрыл правду о его состоянии

«Во-первых, Боря находится под присмотром врачей и следует их советам. Во-вторых, он сам по натуре очень сильный человек. Слабину он дал лишь однажды. Тогда Боря в очередной раз проходил лечение, после которого сильно поправился. Остановить съемочный процесс он не мог, поэтому при первой возможности вернулся в кадр. Конечно, тогда ему было неприятно читать комментарии, что он "слишком разожрался". Люди же у нас жестокие. Они не понимают, что в жизни человека всякое может случиться. Вот тогда Боря, читая такие комментарии, сильно расстраивался. Но потом взял себя в руки, вернулся в форму. Посмотрите, какой он сейчас красавец!»