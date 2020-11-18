Друг Корчевникова раскрыл правду о его состоянии

Телеведущий Борис Корчевников предпочитает не рассказывать о состоянии своего здоровья. Всю правду решил раскрыть его близкий друг. Слова мужчины приводит издание Sobesednik.ru.
Товарищ актера подтвердил тот факт, что несколько лет назад Борису удалили доброкачественную опухоль мозга. На данный момент единственное, что беспокоит Корчевникова — проблемы со слухом. Но в скором времени все должно стабилизироваться.
«Во-первых, Боря находится под присмотром врачей и следует их советам. Во-вторых, он сам по натуре очень сильный человек. Слабину он дал лишь однажды. Тогда Боря в очередной раз проходил лечение, после которого сильно поправился. Остановить съемочный процесс он не мог, поэтому при первой возможности вернулся в кадр. Конечно, тогда ему было неприятно читать комментарии, что он "слишком разожрался". Люди же у нас жестокие. Они не понимают, что в жизни человека всякое может случиться. Вот тогда Боря, читая такие комментарии, сильно расстраивался. Но потом взял себя в руки, вернулся в форму. Посмотрите, какой он сейчас красавец!»
— высказался друг телеведущего.
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