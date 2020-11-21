Почему жена Байдена нравится всем больше Мелании

После долгих споров и разногласий Джо Байден стал новым президентом США, а его жена получила звание первой леди. Женщина сразу полюбилась американцам, хотя ничего полезного сделать еще не успела. "Рамблер" выяснил, почему Джилл Байден заслужила больше любви и доверия у народа, чем Мелания Трамп.

В отличие от модели Мелании, Джилл Байден не просто супруга известного политика, но и успешный преподаватель, общественный деятель. Женщина не планирует бросать работу из-за карьеры мужа, что вызывает уважение у людей.

В 69 лет Байден сохранила прекрасную фигуру и ухоженное лицо. Известно, что миссис Байден ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и правильно питается. Сразу не отличить, есть ли заслуга пластического хирурга в состоянии внешности Джилл, но даже видимая естественность располагает.

В колледже женщина изучала моду и мерчендайзинг, а в университете отдала предпочтение языкам. Сейчас Миссис Байден носит деловые костюмы и лаконичные платья, которые совмещают в себе тренды и аскетичное представление об учителе. В ее образе хорошо сочетается строгость и женственность.

Большинству избирателей импонирует, что Джилл носит одежду отечественных дизайнеров и может надеть один наряд несколько раз. Ее даже прозвали "миссис скромность" за такую сознательность.

В целом, образ Джилл ассоциируется у американцев с образом современной жены, которая работает и опрятно выглядит. Ее наряды не такие вызывающие, как у Мелании Трамп, поэтому людям кажется, что пользы новая хозяйка Белого дома принесет больше, хотя это только догадки.