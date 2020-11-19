«У Боярского сын миллиардер, ему легко рассуждать»

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что артисты в период пандемии не имеют права жаловаться на безденежье. По его словам, многим людям сейчас приходится намного сложнее.

«Боярский, который призвал всех мужчин-артистов идти работать в другие отрасли, прав. Артист не имеет права жаловаться. Если артист не умеет зарабатывать, то он не артист. Другое дело, что провинциальным артистам, которые служат в театре, действительно надо помогать».

В то же время Садальский пожурил «главного мушкетера страны».

«У Боярского сын миллиардер, которого он пристроил, поэтому ему легко рассуждать. Включил в свое время питерские связи», — заметил актер.