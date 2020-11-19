Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что известные артисты должны в самое ближайшее время покинуть сцену и дать дорогу молодым.

«Та плеяда звезд, которая не сходит с экранов и давно заработала на безбедную жизнь, должны сегодня молчать и не жаловаться на жизнь. Глупо, когда они возмущаются. Всем простым людям сейчас тяжело. Уходите и дайте дорогу молодым и талантливым ребятам. Страна устала от этих артистов. Я за молодежь. У нас на сцене поет одна шваль. У нас много талантливые ребят, их просто не поддерживают».

Как сказал Шаляпин, если певец Валерий Меладзе и ему подобные проигнорируют новогодние огоньки, то все только обрадуются и будут счастливы.

«Люди устали от этих артистов. Освободите места молодым, которым бог дал талант. У звезд типа Меладзе в прошлые годы по 5-7 новогодних корпоративов было. Они зарубили огромные деньги. Им платили по 5-10 миллионов рублей за выступление. Мне обидно за талантливых ребят. Они бы с удовольствием снялись в этом огоньке бесплатно вместо Меладзе», — сказал певец.

Ранее Валерий Меладзе призвал государство обратить внимание на проблемы артистов. В противном случае он заявил, что звезды могут начать игнорировать выступления в новогодних огоньках. Смотрите также: