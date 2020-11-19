Солнцев жестоко избил пожилую жену после ее измены

Фрик Гоген Солнцев жестоко избил свою пожилую жену Екатерину Терешкович после ее измены с психотерапевтом и популярным колдуном Артемом Бесовым. Как выяснилось, престарелая дама три дня не ночевала дома, проводя сладкие ночи в обществе мага. Солнцев и дочь Терешкович Полина в какой-то момент забили тревогу.

Когда Полина и Гоген зашли в квартиру Бесова, то увидели, как маг проводит над женой шоумена какой-то ритуал. Солнцев резкими движениями разрушил «алтарь» Бесова, чем привел в ужас свою супругу, которая набросилась на него с кулаками. В дело пришлось вмешиваться сотрудникам полиции, которые каким-то образом оказались на месте этой драмы.

«Мы очень переживаем за маму, потому что уверены: она оказалась в секте. Этот Бесов — страшный человек. Несколько лет назад он довел свою жену Илону Новоселову из «Битвы экстрасенсов». А теперь принялся за маму».