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Секс Беременность Свадьбы

Гоген Солнцев жестоко избил пожилую жену после ее измены с психотерапевтом 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Солнцев жестоко избил пожилую жену после ее измены
Фото: @solntcev
Фрик Гоген Солнцев жестоко избил свою пожилую жену Екатерину Терешкович после ее измены с психотерапевтом и популярным колдуном Артемом Бесовым. Как выяснилось, престарелая дама три дня не ночевала дома, проводя сладкие ночи в обществе мага. Солнцев и дочь Терешкович Полина в какой-то момент забили тревогу.
Когда Полина и Гоген зашли в квартиру Бесова, то увидели, как маг проводит над женой шоумена какой-то ритуал. Солнцев резкими движениями разрушил «алтарь» Бесова, чем привел в ужас свою супругу, которая набросилась на него с кулаками. В дело пришлось вмешиваться сотрудникам полиции, которые каким-то образом оказались на месте этой драмы.
«Мы очень переживаем за маму, потому что уверены: она оказалась в секте. Этот Бесов — страшный человек. Несколько лет назад он довел свою жену Илону Новоселову из «Битвы экстрасенсов». А теперь принялся за маму».
Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович частые гости ток-шоу. Драки они устраивают регулярно. Многие эксперты сходятся во мнении, что это брак по расчету. Звезды пиарятся и получают неплохие гонорары за свое участие в скандальных телепередачах, сообщает «Собеседник».
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Звёзды , Илона Новоселова , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , ИД "Собеседник"
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