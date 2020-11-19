«Это кошмар»: Шаляпин пожелал смерти шоу-бизнесу в РФ

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, многие артисты остались без выступлений и концертов.

Знаменитости сетуют, что их заработок заметно упал, но Прохор Шаляпин пристыдил исполнителей и даже пожелал смерти шоу-бизнесу в том виде, в котором он есть сейчас. Один за другим артисты в последнее время жалуются на бедственное музыкальное положение и сетуют на введенные ограничительные меры, из-за которых они остаются без выступлений.

Валерий Меладзе предложил своим коллегам по цеху игнорировать новогодние шоу для телевидения. Некоторые из певцов его поддержали, другие решили пристыдить тех, кто жалуется.

На стороне вторых выступил Прохор Шаляпин. Несмотря на то что певец давно не выпускал новых композиций, он признался, что и в период пандемии чувствует себя в финансовой безопасности. А жаловаться, по мнению знаменитости, стоит артистам маленьких танцевальных коллективов, хоров, театров. Прохор уверен, что у тех, кто постоянно мелькает на ТВ, и так все в порядке с финансами и карьерой.

Не видит проблемы певец и в том, что некоторые звезды грозятся отказаться от участия в «новогодних огоньках».

«Если в «новогодних огоньках» не появятся привычные звезды, то и слава богу. Лично я, фигурально выражаясь, желаю смерти шоу-бизнесу. Это кошмар и катастрофа! Если они уйдут со сцены, то дадут дорогу молодым!», — заявил Прохор.

Он признался, что в новогодние праздники останется без работы, ведь выступать в «огоньках» его не приглашают. А если бы позвали, то исполнитель с радостью спел и бесплатно.