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Директор Софии Ротару привел еще одну причину отсутствия концертов звезды 

Суть событий и ещё 6 9 часов назад
Ротару выступит на «Песне года» после громкого скандала
Фото: ИД "Собеседник"
Дело оказалось в аппетитах певицы. Певица София Ротару редко радует поклонников выступлениями, а в период пандемии и вовсе перестала выступать, как и многие ее коллеги. Концертный директор артистки Сергей Лавров объяснил ситуацию. Многие годы публика перебирала всевозможные причины редких выходов Софии Михайловны. Среди предположений были и проблемы со здоровьем, и политика. Но, как утверждает Лавров, дело в деньгах. Все дело в том, что шоу Ротару — удовольствие дорогое, которое в нынешние времена позволить могут не все. Как заявил директор, Ротару предпочитает расчет в долларах и понижать размеры гонораров не намерена. Кроме того, у нее дорогой райдер: организаторам придется выложить за самолет, гостиницу и другие сопутствующие расходы не менее двух миллионов рублей. И это без учета выплат за сам концерт. «Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле, — цитирует Лаврова издание „Собеседник“. — Сейчас кризис: денег ни у кого нет».
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Звёзды , Сергей Лавров , София Ротару , ИД "Собеседник"
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