Сын Валерии признался, как заработал миллионы

22-летний сын певицы Валерии вызвал большой резонанс в обществе после того, как приобрел автомобиль за 10 миллионов рублей. Арсений Шульгин рассказал, как ему удалось заработать такую сумму в пандемию коронавируса. Подробностями звездный наследник поделился в своем Instagram-аккаунте.

Молодой человек признался, что после закрытия границ его бизнес столкнулся с многочисленными проблемами, так как две его компании занимаются продажей товаров из Китая. Но Шульгин не впал в отчаяние.

«В конце апреля мы в реактивном темпе выпустили под своим брендом много всякой техники и не только. Бесконтактные термометры, бактерицидные лампы»,

— рассказал Шульгин, подчеркнув, что не раскроет всех подробностей.

Сын Валерии не скрывает, что он столкнулся и с убытками, так как некоторые гипотезы работы не оправдали ожиданий. Тем не менее в конечном итоге бизнес начал приносить большой доход.

«Любая стрессовая ситуация толкает меня к большому росту. Я понимал, что мы не готовы просто перейти в режим «спячки», а, значит, нужно было что-то делать. И делать нужно только то, что предлагает тебе рынок»,

— отметил Арсений.