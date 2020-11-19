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Сын Валерии признался, как заработал миллионы в пандемию коронавируса 

Катерина Саломе 44 минуты назад
Сын Валерии признался, как заработал миллионы
Фото: @arseniy_shulgin
22-летний сын певицы Валерии вызвал большой резонанс в обществе после того, как приобрел автомобиль за 10 миллионов рублей. Арсений Шульгин рассказал, как ему удалось заработать такую сумму в пандемию коронавируса. Подробностями звездный наследник поделился в своем Instagram-аккаунте.
Молодой человек признался, что после закрытия границ его бизнес столкнулся с многочисленными проблемами, так как две его компании занимаются продажей товаров из Китая. Но Шульгин не впал в отчаяние.

«В конце апреля мы в реактивном темпе выпустили под своим брендом много всякой техники и не только. Бесконтактные термометры, бактерицидные лампы»,

— рассказал Шульгин, подчеркнув, что не раскроет всех подробностей.
Сын Валерии не скрывает, что он столкнулся и с убытками, так как некоторые гипотезы работы не оправдали ожиданий. Тем не менее в конечном итоге бизнес начал приносить большой доход.

«Любая стрессовая ситуация толкает меня к большому росту. Я понимал, что мы не готовы просто перейти в режим «спячки», а, значит, нужно было что-то делать. И делать нужно только то, что предлагает тебе рынок»,

— отметил Арсений.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Шукшина пристыдила российских звезд.
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Женский форум 3
Звёзды , Арсений Шульгин , Валерия
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