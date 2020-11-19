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Бритни Спирс прыгнула в океан в одежде и взволновала поклонников 

Lenta.ru 1 час назад
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео, на котором она спрыгнула в океан в одежде, и взволновала фанатов. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.
На кадрах знаменитость идет по тропинке к обрыву скалы и совершает прыжок в воду. Она одета в короткие бежевые шорты и белую футболку. Вслед за исполнительницей прыгает ее возлюбленный Сэм Асгари. Известно, что ролик был снят на острове Мауи, куда Спирс прибыла в преддверии своего 39-летия. «Здесь только магия», — подписала она пост, который набрал больше миллиона просмотров.
Действия знаменитости удивили ее поклонников, однако они порадовались за нее в комментариях. «Я не знаю никого боле заслужившего отпуск, чем Бритни Спирс», «Боже, легендарная королева, люблю тебя», «Делай то, что делает тебя счастливой!», «Королева водных прыжков», — писали они.
Ранее в ноябре поп-исполнительница снялась на борту роскошного самолета в мини-шортах. На размещенном фото Бритни Спирс позирует в кожаном кресле в салоне самолета, отделанного панелями из дерева. Ее запечатлели в бежевых мини-шортах, белой футболке и коричневых босоножках на каблуках.
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Звёзды , Бритни Спирс
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