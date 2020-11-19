Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Секс Беременность Свадьбы

На слуху: «У Боярского сын миллиардер, ему легко рассуждать» 

Катерина Саломе 1 час назад
На слуху: «У Боярского сын миллиардер, легко говорить»
Фото: @stassadal
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Мы все привыкли к сытой жизни": Шукшина пристыдила коллег за потребительство

Актриса Мария Шукшина высказалась на тему "бедствующего" положения артистов в условиях пандемии. Как заявила артистка, она не хочет уподобляться таким артистам, как Валерий Меладзе или Елена Воробей, которые жалуются на нехватку денег. Об этом она заявила изданию "Царьград".
Читать новость полностью

У Шатунова забрали права на главный хит

У певца Юрия Шатунова забрали права на его главный хит — "Белые розы". Об этом сообщил продюсер группы "Ласковый май" в своем аккаунте Instagram.
Читать новость полностью

«У Боярского сын миллиардер, ему легко рассуждать»: Садальский высказался о бедствующих артистах

Актер Станислав Садальский заявил, что его коллеги по цеху не должны жаловаться на свое бедственное положение. По мнению артиста, многим людям в стране сейчас приходится намного тяжелее. Об этом он заявил в беседе с Teleprogramma.pro.
Также он обратил внимание на высказывание Михаила Боярского, который сказал, что мужчины-артисты обязаны уметь зарабатывать деньги и другим способом — не только своей профессией актера. Михаил заявил, что скорее пошел бы работать в такси, но не взял бы денег у государства.
Читать новость полностью

Гоген Солнцев жестоко избил пожилую жену после ее измены с психотерапевтом

@solntcev
Фрик Гоген Солнцев жестоко избил свою пожилую жену Екатерину Терешкович после ее измены с психотерапевтом и популярным колдуном Артемом Бесовым. Как выяснилось, престарелая дама три дня не ночевала дома, проводя сладкие ночи в обществе мага. Солнцев и дочь Терешкович Полина в какой-то момент забили тревогу.
Читать новость полностью

«У нас на сцене поет одна шваль»: Прохор Шаляпин призвал известных артистов уйти с эстрады

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что известные артисты должны в самое ближайшее время покинуть сцену и дать дорогу молодым.
«Та плеяда звезд, которая не сходит с экранов и давно заработала на безбедную жизнь, должны сегодня молчать и не жаловаться на жизнь. Глупо, когда они возмущаются. Всем простым людям сейчас тяжело. Уходите и дайте дорогу молодым и талантливым ребятам. Страна устала от этих артистов. Я за молодежь. У нас на сцене поет одна шваль. У нас много талантливые ребят, их просто не поддерживают».
Читать новость полностю
Видео дня. 4 продукта, которые нельзя есть каждый день
Женский форум
Звёзды , Мария Шукшина , Юрий Шатунов , Валерий Меладзе , Станислав Садальский , Михаил Боярский , Прохор Шаляпин , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , Елена Воробей , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Что будет, если каждый день есть куркуму
08:31
Что будет, если каждый день есть куркуму
Еда Здоровье
Названы продукты с высоким содержанием витамина В
05:49
Названы продукты с высоким содержанием витамина В
Еда Здоровье
Как сделать губы пухлыми без инъекций
05:12
Как сделать губы пухлыми без инъекций
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение