На слуху: «У Боярского сын миллиардер, легко говорить»

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Актриса Мария Шукшина высказалась на тему "бедствующего" положения артистов в условиях пандемии. Как заявила артистка, она не хочет уподобляться таким артистам, как Валерий Меладзе или Елена Воробей , которые жалуются на нехватку денег. Об этом она заявила изданию "Царьград".

У певца Юрия Шатунова забрали права на его главный хит — "Белые розы". Об этом сообщил продюсер группы "Ласковый май" в своем аккаунте Instagram.

Актер Станислав Садальский заявил, что его коллеги по цеху не должны жаловаться на свое бедственное положение. По мнению артиста, многим людям в стране сейчас приходится намного тяжелее. Об этом он заявил в беседе с Teleprogramma.pro.

Также он обратил внимание на высказывание Михаила Боярского , который сказал, что мужчины-артисты обязаны уметь зарабатывать деньги и другим способом — не только своей профессией актера. Михаил заявил, что скорее пошел бы работать в такси, но не взял бы денег у государства.

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Фрик Гоген Солнцев жестоко избил свою пожилую жену Екатерину Терешкович после ее измены с психотерапевтом и популярным колдуном Артемом Бесовым. Как выяснилось, престарелая дама три дня не ночевала дома, проводя сладкие ночи в обществе мага. Солнцев и дочь Терешкович Полина в какой-то момент забили тревогу.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что известные артисты должны в самое ближайшее время покинуть сцену и дать дорогу молодым.

«Та плеяда звезд, которая не сходит с экранов и давно заработала на безбедную жизнь, должны сегодня молчать и не жаловаться на жизнь. Глупо, когда они возмущаются. Всем простым людям сейчас тяжело. Уходите и дайте дорогу молодым и талантливым ребятам. Страна устала от этих артистов. Я за молодежь. У нас на сцене поет одна шваль. У нас много талантливые ребят, их просто не поддерживают».