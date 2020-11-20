Прилучного подозревают в очередном романе

Актер Павел Прилучный в очередной раз спровоцировал слухи о своем новом романе. В Instagram он разместил чувственный и очень красивый снимок со звездой фильма «Батальон» Зепюр Брутян.

@bugevuge

«Гопник и красотка. Красавица и чудовище», — подписал кадр Павел Прилучный. «Мирослава, подвинься», «Сейчас опять все будут писать, что у Павла новая пассия», «Когда уже премьера второй части в „Клетке“? С нетерпением ждем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян вместе сыграли в сериале «В клетке». Во второй части актер выступает одновременно не только актером, но и продюсером.