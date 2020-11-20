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«Мирослава, подвинься»: Прилучный разместил чувственное фото со звездой «Батальона» Брутян 

Teleprogramma.pro 15 минут назад
Прилучного подозревают в очередном романе
Фото: Teleprogramma.pro
Актер Павел Прилучный в очередной раз спровоцировал слухи о своем новом романе. В Instagram он разместил чувственный и очень красивый снимок со звездой фильма «Батальон» Зепюр Брутян.
@bugevuge
«Гопник и красотка. Красавица и чудовище», — подписал кадр Павел Прилучный. «Мирослава, подвинься», «Сейчас опять все будут писать, что у Павла новая пассия», «Когда уже премьера второй части в „Клетке“? С нетерпением ждем», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян вместе сыграли в сериале «В клетке». Во второй части актер выступает одновременно не только актером, но и продюсером.
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Звёзды , Павел Прилучный
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