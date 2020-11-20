Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Двусторонняя пневмония: Елена Ксенофонтова попала в больницу в тяжелом состоянии 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Ксенофонтова попала в больницу в тяжелом состоянии
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Елена Ксенофонтова в Instagram сообщила, что ее состояние здоровья за последнее время заметно ухудшилось. Звезду пришлось в срочном порядке госпитализировать. На протяжении двух недель она лечилась дома, но такой метод восстановления оказался неэффективным. У нее сильно поражены легкие — на тридцать процентов. Дышать она может только с помощью кислородной маски. Елена Ксенофонтова.
Как отметила актриса, ей поставлен диагноз двусторонняя пневмония. Анализ на коронавирус был отрицательным, но сама она не сомневается, что подхватила именно эту коварную инфекцию.

«За мной смотрят очень хорошие врачи. Одышка небольшая. За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты».

Елена Ксенофонтова также извинилась перед жителями Казани. В столице Татарстана должен был состояться ее творческий вечер. К сожалению, его пришлось перенести на неопределенный срок.
Добавим, что в России диагноз коронавирус был поставлен с начала пандемии уже более двум миллионам человек. Сморите также:
Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться
Teleprogramma.pro: последние новости
«Ленька звал поехать с нами»: Якубович сообщил имя человека, который мог спасти от смерти Листьева «Ленька звал поехать с нами»: Якубович сообщил имя человека, который мог спасти от смерти Листьева Гоген Солнцев жестоко избил пожилую жену после ее измены с психотерапевтом Гоген Солнцев жестоко избил пожилую жену после ее измены с психотерапевтом «Работайте кондукторами»: просившую деньги на еду и коммуналку Воробей затравили в Сети «Работайте кондукторами»: просившую деньги на еду и коммуналку Воробей затравили в Сети
Женский форум
Звёзды , Елена Ксенофонтова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Что будет, если каждый день есть куркуму
08:31
Что будет, если каждый день есть куркуму
Еда Здоровье
Названы продукты с высоким содержанием витамина В
05:49
Названы продукты с высоким содержанием витамина В
Еда Здоровье
Как сделать губы пухлыми без инъекций
05:12
Как сделать губы пухлыми без инъекций
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение