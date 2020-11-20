«К Харламову присосалось молодое подобие Кристины»

Скандальный блогер Лена Миро раскрыла корыстный мотив новой девушки Харламова. По мнению автора, все девушки пытаются устроить свою жизнь за счет "толстяка". "Рамблер" выяснил, в чем дело.

На текст Миро вдохновило высказывание актрисы Катерины Ковальчук, которая призналась, что комик понравился ей своей открытостью и чувством юмора.

"Он прекрасный человек и актер, с ним очень комфортно на площадке и в жизни. На съемках он все время шутил, он вообще мегапозитивный человек, и его стакан всегда наполовину полон. Я учусь этому у него. Мне вот не хватало оптимизма и позитива, а Гарик заряжал энергией всю площадку. Это очень чувствовалось, и от этого работалось гораздо легче. Мы, кстати, не были знакомы до съемок. Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни".

Блогер считает, что девушки просто используют Харламова для продвижения своей актерской карьеры, но ни о каких глубоких чувствах речи не идет. В качестве примера она приводит прошлые отношения Гарика с Кристиной Асмус

"Харламов уже вывез на своей жирной спине фальшиво влюблённую в него Кристиночку в люди. Если бы не Гарик, Асмус так и осталась бы Варей из «Интернов». Других ролей у неё бы не было".

Миро отметила, что обе девушки очень похожи внешне и свиду кажутся "неопасными и покладистыми".

"Сначала Харламову нагло врала о любви Кристинка, выставляя его дураком. Врала, пока не встала на ноги. Теперь льёт сладкую мочу в уши Катька. Так как возможностей продвинуть Катину писю в кино у подавляющего большинства из них, в отличие от Гарика, тупо нет. И зарплата, в лучшем случае, полтос в месяц".

В конце своего поста блогер задалась вопросом, насколько мужчины осознают, что женщина пользуется ими, а не любит. Но подписчики посчитали, что если всех устраивает такой формат отношений, то все в порядке.