Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Блогер Лена Миро раскрыла корыстный мотив новой девушки Харламова 

Даня Виттиг 1 час назад
«К Харламову присосалось молодое подобие Кристины»
Фото: @garikkharlamov
Скандальный блогер Лена Миро раскрыла корыстный мотив новой девушки Харламова. По мнению автора, все девушки пытаются устроить свою жизнь за счет "толстяка". "Рамблер" выяснил, в чем дело.
На текст Миро вдохновило высказывание актрисы Катерины Ковальчук, которая призналась, что комик понравился ей своей открытостью и чувством юмора.

"Он прекрасный человек и актер, с ним очень комфортно на площадке и в жизни. На съемках он все время шутил, он вообще мегапозитивный человек, и его стакан всегда наполовину полон. Я учусь этому у него. Мне вот не хватало оптимизма и позитива, а Гарик заряжал энергией всю площадку. Это очень чувствовалось, и от этого работалось гораздо легче. Мы, кстати, не были знакомы до съемок. Мне еще очень понравилось, что он очень открытый, простой, искренний и в работе, и в жизни".

Блогер считает, что девушки просто используют Харламова для продвижения своей актерской карьеры, но ни о каких глубоких чувствах речи не идет. В качестве примера она приводит прошлые отношения Гарика с Кристиной Асмус.

"Харламов уже вывез на своей жирной спине фальшиво влюблённую в него Кристиночку в люди. Если бы не Гарик, Асмус так и осталась бы Варей из «Интернов». Других ролей у неё бы не было".

Миро отметила, что обе девушки очень похожи внешне и свиду кажутся "неопасными и покладистыми".

"Сначала Харламову нагло врала о любви Кристинка, выставляя его дураком. Врала, пока не встала на ноги. Теперь льёт сладкую мочу в уши Катька. Так как возможностей продвинуть Катину писю в кино у подавляющего большинства из них, в отличие от Гарика, тупо нет. И зарплата, в лучшем случае, полтос в месяц".

В конце своего поста блогер задалась вопросом, насколько мужчины осознают, что женщина пользуется ими, а не любит. Но подписчики посчитали, что если всех устраивает такой формат отношений, то все в порядке.
Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться
Женский форум
Звёзды , Кристина Асмус , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Что будет, если каждый день есть куркуму
08:31
Что будет, если каждый день есть куркуму
Еда Здоровье
Названы продукты с высоким содержанием витамина В
05:49
Названы продукты с высоким содержанием витамина В
Еда Здоровье
Как сделать губы пухлыми без инъекций
05:12
Как сделать губы пухлыми без инъекций
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение