Где сейчас бывшие жены Трампа 

45-й президент США Дональд Трамп был женат дважды до того, как сошелся с нынешней супругой Меланией Трамп. Сейчас его экс-возлюбленные воспитывают детей и продолжают мелькать в новостных сводках. "Рамблер" рассказывает, как живут бывшие супруги Дональда Трампа.

Ивана Трамп (Зельничкова)

Ивана и Дональд поженились в 1977 году и прожили вместе до 1992 года. За это время у них родились трое детей: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп Эрик Трамп . После развода Ивана начала самостоятельно заниматься бизнесом и прозвонила одежду и ювелирные украшения, а также писала колонку для журнала «Globe». С этого начался ее газетный и журнальный бизнес. В 1999 году Трамп запустила свой собственный журнал о жизни под названием «Жизнь в стиле Иваны». Женщина написала несколько книг о любви и психологии, а также была телеведущей. После развода с Дональдом Трампом Ивана была замужем дважды, но браки не продлились долго.

Марла Мейплз

Второй супругой Дональда Трампа стала актриса Марла Мейплз. С бизнесменом она начала встречаться еще тогда, когда он был женат на первой супруге. Спустя год после первого развода она вышла замуж за будущего президента. Брак распался в 1999 году, у женщины осталась дочь Тиффани. После развода с Трампом, Мейплз продолжила актерскую карьеру, а также занималась продюсированием фильмов.