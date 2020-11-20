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Где сейчас бывшие жены Трампа 

Елизавета Назарова 3 часа назад
45-й президент США Дональд Трамп был женат дважды до того, как сошелся с нынешней супругой.
Ивана Трамп с детьми: Дональд-младший, Иванка и Эрик.
1/6  Ивана Трамп с детьми: Дональд-младший, Иванка и Эрик.
Фото: globallookpress.com
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Ивана Трамп.
2/6  Ивана Трамп.
Фото: globallookpress.com
Ивана и Дональд Трамп.
3/6  Ивана и Дональд Трамп.
Фото: globallookpress.com
Марла Мейплз и Дональд Трамп.
4/6  Марла Мейплз и Дональд Трамп.
Фото: globallookpress.com
Марла Мейплз.
5/6  Марла Мейплз.
Фото: globallookpress.com
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Марла Мейплз с дочерью Тиффани.
6/6  Марла Мейплз с дочерью Тиффани.
Фото: globallookpress.com
45-й президент США Дональд Трамп был женат дважды до того, как сошелся с нынешней супругой Меланией Трамп. Сейчас его экс-возлюбленные воспитывают детей и продолжают мелькать в новостных сводках. "Рамблер" рассказывает, как живут бывшие супруги Дональда Трампа.

Ивана Трамп (Зельничкова)

Ивана и Дональд поженились в 1977 году и прожили вместе до 1992 года. За это время у них родились трое детей: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп. После развода Ивана начала самостоятельно заниматься бизнесом и прозвонила одежду и ювелирные украшения, а также писала колонку для журнала «Globe». С этого начался ее газетный и журнальный бизнес. В 1999 году Трамп запустила свой собственный журнал о жизни под названием «Жизнь в стиле Иваны». Женщина написала несколько книг о любви и психологии, а также была телеведущей. После развода с Дональдом Трампом Ивана была замужем дважды, но браки не продлились долго.

Марла Мейплз

Второй супругой Дональда Трампа стала актриса Марла Мейплз. С бизнесменом она начала встречаться еще тогда, когда он был женат на первой супруге. Спустя год после первого развода она вышла замуж за будущего президента. Брак распался в 1999 году, у женщины осталась дочь Тиффани. После развода с Трампом, Мейплз продолжила актерскую карьеру, а также занималась продюсированием фильмов.
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Женский форум
Звёзды , Фото , Иванка Трамп , Эрик Трамп , Дональд Трамп
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