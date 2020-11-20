Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Звезда российского кино станцевала стриптиз 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Актриса Кристина Асмус станцевала стриптиз под песню You Can Leave Your Hat On британского певца Джо Кокера. Звезда российского кино выложила в свой Instagram-аккаунт видео с танцевальным номером со съемочной площадки фильма «Булки» Олега Асадулина.
Артистка опубликовала откровенный танец «по многочисленным просьбам» и объявила о продолжении конкурса «Перепляши Асмус». Она предложила подписчикам записать видео в ее «изящном стиле».
Тройка победителей будет определена путем зрительского голосования. «Как вы поняли по видео, танцевальный навык и присутствие юмора необязательны», — отметила Асмус.
Итоги танцевального конкурса артистка подведет 1 декабря. «Жгите! Креативьте! И рвите инстаграм своей грациозностью», — написала она напутствие подписчикам.
Ранее на съемочной площадке фильма «Булки» Кристина Асмус получила травму. Виновником инцидента стал ее экранный муж, актер Арсений Робак.
Последние новости
В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи В Госдуме задумали ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час В Госдуме задумали ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час Путин упразднил Роспечать и Россвязь Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Звёзды , Видео , Кристина Асмус , Арсений Робак , Олег Асадулин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение