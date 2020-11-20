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Секс Беременность Свадьбы

У родной сестры Ольги Бузовой случился инсульт 

Даня Виттиг 2 часа назад
У сестры Бузовой случился инсульт
Фото: @annabuzova
Сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала в своем Instagram, что несколько дней назад она пережила инсульт.
Поклонники потеряли Анну, потому что она больше недели не выходила на связь. Девушка решила рассказать о произошедшем.

«В четверг утром (чуть больше недели назад), у меня случился инсульт. Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро. Костя молнией отвез меня в ближайшую клинику к неврологу, и я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был почему-то самый большой страх — не суметь сказать любимому, что люблю».

Девушка на время потеряла чувствительность в правой руке и ноге, пыталась что-то сказать, но не могла. В эти мгновения больше всего ей очень хотелось поговорить с близкими. Сообщить им, что она их любит больше всего на свете.
Анна отметила, что сейчас она находится на реабилитации. Основная ее задача — перестать нервничать по пустякам.
Ранее "Рамблер" сообщал о самых распространенных причинах инсульта.
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