У сестры Бузовой случился инсульт

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала в своем Instagram, что несколько дней назад она пережила инсульт.

Поклонники потеряли Анну, потому что она больше недели не выходила на связь. Девушка решила рассказать о произошедшем.

«В четверг утром (чуть больше недели назад), у меня случился инсульт. Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро. Костя молнией отвез меня в ближайшую клинику к неврологу, и я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был почему-то самый большой страх — не суметь сказать любимому, что люблю».

Девушка на время потеряла чувствительность в правой руке и ноге, пыталась что-то сказать, но не могла. В эти мгновения больше всего ей очень хотелось поговорить с близкими. Сообщить им, что она их любит больше всего на свете.

Анна отметила, что сейчас она находится на реабилитации. Основная ее задача — перестать нервничать по пустякам.