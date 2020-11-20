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Объявлена женщина года 

Lenta.ru 54 минуты назад
Объявлена женщина года
Фото: Chelsea Lauren / Shutterstock / REX
Американская рэперша Карди Би стала женщиной года по версии музыкального журнала Billboard.
Хип-хоп-исполнительница получила такое звание благодаря своему треку WAP, который занял первое место в чарте Billboard Hot 100, а также за счет новой совместной коллекции с Reebok и политической активности. Артистка неоднократно критиковала действующего президента США Дональда Трампа, заявляя, что он разжигает ксенофобию в обществе.
Певицу Дженнифер Лопес признали иконой года из-за ее влияния на музыкальную индустрию. Кантри-исполнительницу Долли Партон назвали главным хитмейкером 2020-го.
В прошлом году издание Billboard объявило Тейлор Свифт женщиной десятилетия. Женщиной года стала Билли Айлиш, которой на момент получения премии было 17 лет. Она призналась, что чувствует себя странно из-за того, что получила подобную награду в столь раннем возрасте, и добавила, что другие женщины в индустрии помогали ей.
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Звёзды , Билли Айлиш , Дженнифер Лопес , Дональд Трамп
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