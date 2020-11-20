Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«В такие моменты очень хочется развестись»: Тодоренко рассказала о проблемах в браке 

WomanHit.ru и ещё 1 2 часа назад
«В такие моменты очень хочется развестись»
Фото: Instagram
Телеведущая призналась, что у них с супругом разные взгляды на воспитание сына.
Регина Тодоренко в Instagram провела прямой эфир с психологом, в котором призналась, что пережила с супругом — Владом Топаловым — кризис в отношениях, и не раз задумывалась о разводе. Как стало известно, после рождения сына Миши пара обнаружила, что у каждого из них свой взгляд на воспитание ребенка.
«Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения, и мы не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись», — отметила телеведущая.
Также Тодоренко прорабатывает со специалистом конфликтные ситуации и читает много литературы о взаимоотношениях. Супруги учатся прислушиваться друг к другу и разговаривать о том, что беспокоит.
Напомним, ведущая Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым с 2018 года. Пара воспитывает двухгодовалого сына Мишу.
Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться
WomanHit.ru: последние новости
У сестры Бузовой произошел инсульт У сестры Бузовой произошел инсульт Стало известно, кто претендует на наследство Виктюка Стало известно, кто претендует на наследство Виктюка Актриса Елена Ксенофонтова была госпитализирована Актриса Елена Ксенофонтова была госпитализирована
Звёзды , Влад Топалов , Регина Тодоренко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение