Телеведущая призналась, что у них с супругом разные взгляды на воспитание сына.

Регина Тодоренко в Instagram провела прямой эфир с психологом, в котором призналась, что пережила с супругом — Владом Топаловым — кризис в отношениях, и не раз задумывалась о разводе. Как стало известно, после рождения сына Миши пара обнаружила, что у каждого из них свой взгляд на воспитание ребенка.

«Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения, и мы не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись», — отметила телеведущая.

Также Тодоренко прорабатывает со специалистом конфликтные ситуации и читает много литературы о взаимоотношениях. Супруги учатся прислушиваться друг к другу и разговаривать о том, что беспокоит.

Напомним, ведущая Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым с 2018 года. Пара воспитывает двухгодовалого сына Мишу.