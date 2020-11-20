Объявлена женщина года 

Музыкальный журнал Billboard назвал имя очередной женщины года. В этом году ей стала американская рэперша Карди Би стала женщиной года по версии
Хип-хоп исполнительница получила звание благодаря треку WAP, который занял первое место в чарте Billboard Hot 100.
Также на победу повлияла коллаборация с Reebok и политическая активность девушки. Артистка неоднократно публично критиковала президента США Дональда Трампа, заявляя, что он разжигает ксенофобию в обществе.
Певицу Дженнифер Лопес признали иконой года из-за ее влияния на музыкальную индустрию. Кантри-исполнительницу Долли Партон назвали главным хитмейкером 2020-го.
Ранее "Рамблер" сообщал, кто стал самым сексуальным мужчиной 2020 года.