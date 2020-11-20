Объявлена женщина года 

Музыкальный журнал Billboard назвал имя очередной женщины года. В этом году ей стала американская рэперша Карди Би стала женщиной года по версии

Хип-хоп исполнительница получила звание благодаря треку WAP, который занял первое место в чарте Billboard Hot 100.

Также на победу повлияла коллаборация с Reebok и политическая активность девушки. Артистка неоднократно публично критиковала президента США Дональда Трампа , заявляя, что он разжигает ксенофобию в обществе.