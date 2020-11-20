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Ивлеева сообщила о закрытии всех своих шоу 

Lenta.ru 2 часа назад
Ивлеева сообщила о закрытии всех своих шоу
Фото: @_agentgirl_
Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила о закрытии всех своих проектов. Об этом она написала в Instagram.
В описании под одной из фотографий ведущей говорилось, что в конце ноября выйдет последний выпуск шоу «Звезды. Бабки. Ставки» (З. Б. С.).

«Я вообще закрываю все свои проекты в этом году», — добавила Ивлеева.

Блогерша намекнула, что в будущем зрители могут ждать появления новых проектов с участием звезды Instagram. «А что будет, узнаем в 2021-м. Наверное, если не передумаю», — заключила она.
По данным издания Piter.tv, позднее Ивлеева изменила первоначальный пост, убрав из него информацию о закрытии проекта. Вместо этого она написала, что сезон З. Б. С. подходит к концу, поэтому зрителям нужно «наслаждаться каждой минутой».
На страницу Ивлеевой в Instagram подписаны 18,3 миллиона человек. Помимо З. Б. С., блогерша ведет программу «Орел и решка» на телеканале «Пятница», а также AGENT SHOW на YouTube (новые выпуски не выходят с апреля — прим. «Ленты.ру»).
29 июля 2020 года Ивлеева сообщила о покупке автомобиля Lamborghini Aventador. За несколько месяцев она заработала 142 штрафа на общую сумму в 164,5 тысячи рублей.
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Звёзды , Анастасия Ивлеева , Lenta.ru
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