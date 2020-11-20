Соседи жалуются на популярного российского дизайнера

Российского дизайнера уличной одежды Гошу Рубчинского назвали отвратительным соседом — он устраивает в своей квартире шумные вечеринки, из-за которых стало «невозможно жить». На это Telegram-каналу «Антиглянец» пожаловалась одна из соседок дизайнера.

Конфликт произошел в доме в Старопименовском переулке, «где живут интеллигентные тихие люди, некоторые — пожилые». Сначала жильцы два года страдали из-за шумного ремонта в квартире Гоши, а затем туда заехал сам Рубчинский и стал регулярно устраивать вечеринки.

«Бас-гитара на полную, тусовки наркоманов с вызывающим поведением, ор, охи, непонятные мальчики, хотя очень даже понятные. В общем, комбо с мощнейшим музыкальным оборудованием, мы всем подъездом живем теперь в клубе!» — заявила женщина.

Она сказала, что пыталась решить проблему, пять раз вызывала полицию, поскольку из-за таких шумных мероприятий у дизайнера «мирная жизнь [соседей] превратилась в ад».

«После долгого разговора с ним и его помощником ситуация не изменилась. Они интеллигентно улыбались, а рядом стоял гость, который грубил и унижал меня, закрывали дверь и делали музыку еще громче. А у него шестикомнатная квартира без стен, там реально клуб», — возмутилась соседка. Пока что жильцам договориться не удалось.