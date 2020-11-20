Ивлеева заявила о закрытии всех своих проектов 

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила о закрытии всех своих шоу. Об этом она написала в личном аккаунте Instagram.

В описании к фотографии Ивлеева рассказала, что в конце ноября выйдет последний выпуск шоу «Звезды. Бабки. Ставки» (З. Б. С.). Добавив, что в этом году она закрывает все свои проекты.

При этом Ивлеева намекнула своим подписчикам, что в 2021 году им стоит ждать нечто новое: