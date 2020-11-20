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Ивлеева заявила о закрытии всех своих проектов 

Мария Грибова 2 часа назад
Ивлеева заявила о закрытии всех своих проектов
Фото: @nastyaivleeva
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила о закрытии всех своих шоу. Об этом она написала в личном аккаунте Instagram.
В описании к фотографии Ивлеева рассказала, что в конце ноября выйдет последний выпуск шоу «Звезды. Бабки. Ставки» (З. Б. С.). Добавив, что в этом году она закрывает все свои проекты.
При этом Ивлеева намекнула своим подписчикам, что в 2021 году им стоит ждать нечто новое:

«А что будет, узнаем в 2021-м. Наверное, если не передумаю».

Ранее «Рамблер» писал о том, что объявлена женщина года.
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Звёзды , Анастасия Ивлеева
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