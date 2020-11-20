Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Цывина незадолго до смерти подарила советские ордена Евстигнеева своей американской подруге 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Цывина подарила советские ордена Евстигнеева подруге
Фото: Globallookpress.com
Актриса Ирина Цывина, которая ушла из жизни полтора года назад, подарила советские ордена своего второго мужа актера Евгения Евстигнеева своей американской подруге. Об этом было рассказано в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
Известно, что у подруги Цывиной Нателлы, которая является крестной матерью ее сына Евгения Благонравова, хранятся теперь наградная книжка к званию «Народный артист СССР», Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, принадлежащие когда-то Евстигнееву.
Интересно, что Нателла согласна вернуть ордена. У звезды советского кино есть свои взрослые дети — Денис Евстигнеев и Мария Селянская. Когда они узнали о существовании орденов, то сильно удивились. Скорее всего, раритеты в будущем окажутся в одном из государственных музеев.
Ранее дочь Евгения Евстигнеева Мария Селянская заявила, что не знала о существовании орденов своего отца у Ирины Цывиной. При этом она сказала, что ей не интересно узнать, с какой целью актриса в свое время вывезла медали из России.
Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться
Teleprogramma.pro: последние новости
«Отсутствие чувствительности в правой руке и ноге»: у родной сестры Ольги Бузовой случился инсульт «Отсутствие чувствительности в правой руке и ноге»: у родной сестры Ольги Бузовой случился инсульт «Ленька звал поехать с нами»: Якубович сообщил имя человека, который мог спасти от смерти Листьева «Ленька звал поехать с нами»: Якубович сообщил имя человека, который мог спасти от смерти Листьева Умер народный артист СССР Армен Джигарханян Умер народный артист СССР Армен Джигарханян
Женский форум
Звёзды , Мария Селянская , Ирина Цывина , Евгений Евстигнеев , Денис Евстигнеев , Евгений Благонравов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение