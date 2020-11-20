Цывина подарила советские ордена Евстигнеева подруге

Актриса Ирина Цывина , которая ушла из жизни полтора года назад, подарила советские ордена своего второго мужа актера Евгения Евстигнеева своей американской подруге. Об этом было рассказано в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Известно, что у подруги Цывиной Нателлы, которая является крестной матерью ее сына Евгения Благонравова , хранятся теперь наградная книжка к званию «Народный артист СССР», Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, принадлежащие когда-то Евстигнееву.

Интересно, что Нателла согласна вернуть ордена. У звезды советского кино есть свои взрослые дети — Денис Евстигнеев Мария Селянская . Когда они узнали о существовании орденов, то сильно удивились. Скорее всего, раритеты в будущем окажутся в одном из государственных музеев.

Ранее дочь Евгения Евстигнеева Мария Селянская заявила, что не знала о существовании орденов своего отца у Ирины Цывиной. При этом она сказала, что ей не интересно узнать, с какой целью актриса в свое время вывезла медали из России.