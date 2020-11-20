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Меладзе признался, что больше 8 лет изменял жене с Джанабаевой 

Мария Грибова 1 час назад
Меладзе признался, что больше 8 лет изменял жене
Фото: РИА Новости
Брак Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой длится уже шесть лет. Их роман начался, когда артист еще был женат на Ирине Малухиной, с которой он растил трех дочерей. И только сейчас Меладзе решил признаться в измене бывшей супруги. Об этом певец рассказал на шоу Юрия Костина на YouTube.
Меладзе поделился с Костиным, что их роман начался почти сразу же:

«Сначала Альбина пришла работать ко мне в группу на бэк-вокал. Вот тогда у нас случился роман».

Артист также рассказал, что сейчас у него хорошие отношения со всеми детьми, но он понимает, что какое-то след от случившегося в них остался.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Прилучного подозревают в очередном романе.
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