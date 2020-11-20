Ещё
Далее:
Читайте также:
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино Оформить сейчас ⟶
Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Меладзе признался в многолетних изменах жене 

Мария Грибова 2 часа назад
На слуху: Меладзе признался в многолетних изменах
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

У сестры Бузовой случился инсульт

@annabuzova
Сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала в своем Instagram, что несколько дней назад она пережила инсульт.
Поклонники потеряли Анну, потому что она больше недели не выходила на связь. Девушка решила рассказать о произошедшем.
Читать новость полностью.

Ивлеева заявила о закрытии всех своих проектов

@nastyaivleeva
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила о закрытии всех своих шоу. Об этом она написала в личном аккаунте Instagram.
В описании к фотографии Ивлеева рассказала, что в конце ноября выйдет последний выпуск шоу «Звезды. Бабки. Ставки» (З. Б. С.). Добавив, что в этом году она закрывает все свои проекты.
Читать новость полностью.

Меладзе признался в многолетних изменах жене

Брак Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой длится уже шесть лет. Их роман начался, когда артист еще был женат на Ирине Малухиной, с которой он растил трех дочерей. И только сейчас Меладзе решил признаться в измене бывшей супруги.
Читать новость полностью.

«К Харламову присосалось молодое подобие Кристины»

@garikkharlamov
Скандальный блогер Лена Миро раскрыла корыстный мотив новой девушки Харламова. По мнению автора, все девушки пытаются устроить свою жизнь за счет «толстяка».
На текст Миро вдохновило высказывание актрисы Катерины Ковальчук, которая призналась, что комик понравился ей своей открытостью и чувством юмора.
Читать новость полностью.

Кушанашвили о Малышевой: «Она нуждается в лечении»

Кадр из передачи "Жить здорово"
Елена Малышева добилась всеобщего уважения за передачу «Здоровье», а проект «Жить здорово!» сыграл с репутацией ведущией злую шутку.
Журналист Отар Кушанашвили принял участие в шоу «Что было дальше?», где прокомментировал передачу Малышевой.
Читать новость полностью.
Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться
Женский форум
Звёзды , Елена Малышева , Анастасия Ивлеева , Валерий Меладзе , Лена Миро , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение