На слуху: Меладзе признался в многолетних изменах

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@annabuzova

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала в своем Instagram, что несколько дней назад она пережила инсульт.

Поклонники потеряли Анну, потому что она больше недели не выходила на связь. Девушка решила рассказать о произошедшем.

@nastyaivleeva

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила о закрытии всех своих шоу. Об этом она написала в личном аккаунте Instagram.

В описании к фотографии Ивлеева рассказала, что в конце ноября выйдет последний выпуск шоу «Звезды. Бабки. Ставки» (З. Б. С.). Добавив, что в этом году она закрывает все свои проекты.

Брак Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой длится уже шесть лет. Их роман начался, когда артист еще был женат на Ирине Малухиной, с которой он растил трех дочерей. И только сейчас Меладзе решил признаться в измене бывшей супруги.

@garikkharlamov

Скандальный блогер Лена Миро раскрыла корыстный мотив новой девушки Харламова. По мнению автора, все девушки пытаются устроить свою жизнь за счет «толстяка».

На текст Миро вдохновило высказывание актрисы Катерины Ковальчук, которая призналась, что комик понравился ей своей открытостью и чувством юмора.

Кадр из передачи "Жить здорово"

Елена Малышева добилась всеобщего уважения за передачу «Здоровье», а проект «Жить здорово!» сыграл с репутацией ведущией злую шутку.

Журналист Отар Кушанашвили принял участие в шоу «Что было дальше?», где прокомментировал передачу Малышевой.