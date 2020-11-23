Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Определена судьба квартиры Джигарханяна в центре Москвы 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Определена судьба квартиры Джигарханяна
Фото: Lenta.ru
Трехкомнатная квартира в Староконюшенном переулке (район Арбат, Центральный округ Москвы), некогда выделенная столичным правительством советскому и российскому артисту Армену Джигарханяну, может стать музеем. Судьбу объекта недвижимости определят бизнесмен Юрий Растегин и вторая супруга актера Татьяна Власова, пишет «Комсомольская правда».
Растегин четыре года назад приобрел у Джигарханяна половину элитной квартиры, но впоследствии разрешил актеру занимать жилплощадь на правах бессрочной и безвозмездной аренды. В это жилье Джигарханян вернулся после развода со своей третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Половиной объекта недвижимости владеет Татьяна Власова.
Бизнесмен сообщил изданию, что планирует организовать в квартире музей Джигарханяна.

«Я подписал соглашение с Арменом Борисовичем, — пояснил Растегин. — Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание. У меня есть видеозапись, где мы заключаем такой договор».

Растегин также отметил, что он не планирует продавать недвижимость на Арбате, несмотря на то, что за ее содержание приходится платить.

«Мне нравится социально ориентированный бизнес»,

— подчеркнул он.
Коммерческая составляющая в проекте музея Джигарханяна отсутствует, указал предприниматель. Он добавил, что четкой концепции развития площадки пока нет. Кроме того, неизвестны планы второй собственницы квартиры.
По данным «Комсомольской правды», Джигарханян продал свою долю в трехкомнатной квартире на Арбате после развода с Власовой в 2015 году. Деньги нужны были на ремонт квартиры на Молодогвардейской улице, которая изначально была оформлена на Цымбалюк-Романовскую.
Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября. Причиной смерти артиста стал отказ почек. Его похоронили на Ваганьковском кладбище 17 ноября.
Видео дня. 3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Последние новости
Бывший глава офиса Зеленского обратился к Путину и попросил «сделать шаг назад» Бывший глава офиса Зеленского обратился к Путину и попросил «сделать шаг назад» Правительство анонсировало крупнейшую реформу экономики Правительство анонсировало крупнейшую реформу экономики Раскрыта эффективность оксфордской вакцины от коронавируса Раскрыта эффективность оксфордской вакцины от коронавируса
Женский форум
Звёзды , Татьяна Власова , Армен Джигарханян , Правительство Москвы , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение