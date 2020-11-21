Директор Ротару жалуется на отсутствие концертов в РФ

«Она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет». Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров объяснил, почему яркая исполнительница уже больше года не выступает в России. По его словам, всему виной дороговизна логистики. Организаторам выступлений надо выложить только по этой статье расходов два миллиона рублей, чтобы привезти звезду. Плюс немалый гонорар. София Ротару. Фото: Globallookpress.com

Сергей Лавров По словам Лаврова, сегодня заказчики выбирают для выступлений тех, кто подешевле. Как подчеркнул Лавров, кругом кризис, денег не хватает, поэтому ее и не зовут в Россию.

Ранее стало известно, что Ротару бесплатно выступит на «Песне года». Она в отличных отношениях с композитором Игорем Крутым и не смогла отказать своему давнему другу, которого сильно уважает, сообщает «Собеседник».