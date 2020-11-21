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Секс Беременность Свадьбы

Дочь Заворотнюк рассказала, как изменилась за год 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Мои розовые очки разбились о скалы реалий»
Фото: @anna_zavorotnyuk
Дочь Анастасии Заворотнюк откровенно рассказала, как ее изменил 2020 год. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Анна Заворотнюк призналась, что она сильно изменилась за этот год. При этом она отметила, что стала сильнее.

"Я поняла и осознала очень многое. Мои розовые очки и романтические представления о прекрасном и безмятежном мире разбились о скалы реалий"

Девушка отметила, что со всеми проблемами ей помогли справиться близкие люди. Она отметила, что они были рядом с ней и всегда поддерживали.

"Если бы не было их рядом, то сложно даже представить где была бы сейчас я"

В конце она отметила, что легко говорить о том, что можно сдерживать удары судьбы, но в жизни все получается совсем не так. Она пожелала сил и здоровья тем, кто сейчас сталкивается с трудностями.
Ранее "Рамблер" сообщал, то Анастасия Заворотнюк может прийти на шоу к Малахову.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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