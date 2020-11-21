В Сети начали массово сливать компромат на звезд

После вброшенного в Сеть интимного видео футболиста Артема Дзюбы, пользователям "подкидывают" все новые и новые поводы для громких обсуждений.
Так, неизвестные начали сливать личные данные, контакты, фотографии и переписки известных россиян.
Соцсети
В частности, в закрытых сообществах в Сети уже обсуждают фото певицы Полины Гагариной и переписку актрисы Натальи Рудовой с подругой, в которой она называет комментирующих свои соцсети не самыми приятными словами.
Соцсети
Одним из первых в сеть слили личный номер Ольги Бузовой. Конечно, телефон девушки оборвали, не давая ей спокойно жить.
"Я круглосуточно общаюсь с мамой, с сестрой, но даже трубку не могу взять! Люди, очнитесь, пожалуйста. Как мы можем жить в этой стране, если вы нарушаете личное пространство и делаете такое, что даже врагу не пожелаешь?", — написала Бузова в своем Instagram.
Соцсети
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