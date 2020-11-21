В Сети начали массово сливать компромат на звезд

"Я круглосуточно общаюсь с мамой, с сестрой, но даже трубку не могу взять! Люди, очнитесь, пожалуйста. Как мы можем жить в этой стране, если вы нарушаете личное пространство и делаете такое, что даже врагу не пожелаешь?", — написала Бузова в своем Instagram.