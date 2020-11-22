«Жил в подвале»: первый муж Сафоновой стал бомжом

Бывший муж 64-летней российской актрисы театра и кино Елены Сафоновой спился и стал бомжом. Виталий Юшков , с которым знаменитость была в браке на протяжении шести лет, долгие годы не выходил на связь. Недавно журналистам удалось выяснить, что он обосновался в Израиле. Правда, там некогда перспективный актер влачил нищенское существование. Сафонова пыталась помочь мужчине, однако он не принимал никаких денег от бывшей жены.

«Он жил в Израиле в подвале дома. Много кошек у него. Его жизнь сгубили алкоголизм и пьянка. У него не появилось друзей. Работал дворником, грузчиком. Его это сломало. Знаю, что развелся со второй женой. Он не хочет общаться с Еленой Сафоновой и принимать ее помощь», — рассказал социальный работник Владислав Богуславский.