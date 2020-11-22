Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Бывший муж Елены Сафоновой спился и стал бездомным 

Экспресс газета и ещё 4 22 ноября 2020
«Жил в подвале»: первый муж Сафоновой стал бомжом
Фото: Вечерняя Москва
Бывший муж 64-летней российской актрисы театра и кино Елены Сафоновой спился и стал бомжом. Виталий Юшков, с которым знаменитость была в браке на протяжении шести лет, долгие годы не выходил на связь. Недавно журналистам удалось выяснить, что он обосновался в Израиле. Правда, там некогда перспективный актер влачил нищенское существование. Сафонова пыталась помочь мужчине, однако он не принимал никаких денег от бывшей жены.
«Он жил в Израиле в подвале дома. Много кошек у него. Его жизнь сгубили алкоголизм и пьянка. У него не появилось друзей. Работал дворником, грузчиком. Его это сломало. Знаю, что развелся со второй женой. Он не хочет общаться с Еленой Сафоновой и принимать ее помощь», — рассказал социальный работник Владислав Богуславский.
Друзья Сафоновой отлично помнят молодого Юшкова. Как рассказал актер Алексей Фалилеев, тот пользовался большим успехом, много снимался, но потом уехал в Израиль. Новость о том, что мужчина превратился в бродягу, шокировала Фалилеева. К счастью, после известий о трагическом положении Виталия его удалось спасти. Сейчас, как сообщают журналисты программы «Ты не поверишь» на канале НТВ, мужчина доживает свой век в государственном доме престарелых.
Видео дня. 3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Экспресс газета: последние новости
«Безответственный дед»: сын высказался о Федоре Добронравове «Безответственный дед»: сын высказался о Федоре Добронравове Алибасов задумался о необычном имени для ребенка от молодой помощницы Алибасов задумался о необычном имени для ребенка от молодой помощницы «Боря находится под присмотром врачей»: друг раскрыл правду о состоянии Корчевникова «Боря находится под присмотром врачей»: друг раскрыл правду о состоянии Корчевникова
Женский форум
Звёзды , Виталий Юшков , Елена Сафонова , Алексей Фалилеев , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение